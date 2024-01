Merck Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Merck beträgt das aktuelle KGV 20. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 100. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Merck damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Merck-Aktie gemischte Signale sendet. Der längere, 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 156,04 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 146,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere, 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 148,48 EUR, was nah am letzten Schlusskurs liegt (-1,2 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Merck auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Merck eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es 11 positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Analyse erhält Merck daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Merck-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,97 Prozent erzielt, was 12,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -10,1 Prozent, und Merck liegt aktuell 11,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.