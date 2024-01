Merck Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Merck als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Merck-Aktie beträgt 44,39, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 45,32, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Des Weiteren haben unsere Analysten die Stimmung bezüglich Merck auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Merck in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine positive Bewertung, mit neun "Gut"-Signalen und null "Schlecht"-Signalen. Somit kann die Stimmung bezüglich Merck als "Gut" eingestuft werden.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Merck im letzten Jahr eine Rendite von -21,97 Prozent erzielt, was 13,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -9,33 Prozent, und Merck liegt derzeit 12,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass die Aktie von Merck mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,9 als "günstig" einzustufen ist, da es deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 99 liegt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien ein "Gut".