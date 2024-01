Merck Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Merck &-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 109,11 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 120,13 USD, was einem Unterschied von +10,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 109 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,21 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Merck &-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" konnte die Merck &-Aktie eine Rendite von 10,27 Prozent erzielen, was 7,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel", die eine mittlere jährliche Rendite von -9,38 Prozent aufweist, liegt die Merck &-Aktie mit einer Abweichung von 19,65 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Merck &-Aktie wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten mit 12 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 121,69 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,3 Prozent bedeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Merck &-Aktie ist daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,84 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 15,24, was bedeutet, dass die Merck &-Aktie überverkauft ist, und somit zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Merck &-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.