Merck Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Merck von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Basis wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat zudem genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 7 positive und 1 negative Signal gefunden. Insgesamt wird daher eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Arzneimittel wird Merck als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,9, was einem Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 115,8 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,41 Prozent und liegt damit 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 3,67). Die Dividendenpolitik von Merck wird deshalb von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Merck festgestellt. Dies erfolgt auf Basis der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet jedoch auf eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin. Zusammenfassend wird Merck für diese Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.