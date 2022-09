Merck-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Der Darmstädter Pharmakonzern ist derzeit dabei, über 130 Millionen EUR in den Standort Molsheim zu investieren. So sollen bis Ende 2028 mehr als 800 Arbeitsplätze entstehen. Im Rahmen des Ausbaus sollen mehr Kapazitäten für die Produktion von Single-Use-Verbrauchsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Merck-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu klären,… Hier weiterlesen