Merck Aktie: So kann es weitergehen!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. In Bezug auf Merck & wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine positive Veränderung in der Stimmung identifiziert, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 10 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 124,1 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -1,06 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 109,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 125,43 USD liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 114,94 USD, während der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Dividende von Merck & liegt bei 2,66 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,5 % liegt. Daher wird die Einstufung der Ausschüttung als "Neutral" bewertet.