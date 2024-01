Merck Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei Merck liegt der RSI bei 18,82, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 30,9 und wird daher als „Neutral“ bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Merck hat ein KGV von 20,9, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 100,24. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 79 Prozent und somit eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung zu Merck war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Auswertung ergab 7 „Gut“- und 0 „Schlecht“-Signale, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich „Gesundheitspflege“ liegt Merck mit einer Rendite von -21,97 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur „Arzneimittel“-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,06 Prozent hat, liegt Merck mit -9,92 Prozent deutlich darunter, was zu einem „Schlecht“-Rating führt.