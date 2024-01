Merck Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Merck liegt derzeit bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 100,66 (Arzneimittelbranche) unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 155,76 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 147,95 EUR, was eine negative Abweichung von 5,01 Prozent darstellt und somit zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der Gesundheitspflegebranche hat die Merck-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -21,97 Prozent erzielt, was 10,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Merck-Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 17,93 für den 7-Tage-Zeitraum und einem Wert von 29 für den 25-Tage-Zeitraum. Beide Werte führen zu einer positiven Bewertung des Aktiensignals als "Gut".

Insgesamt ergibt sich daher für die Merck-Aktie eine neutrale bis negative Bewertung aus fundamentaler und technischer Sicht, sowie in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und den Relative Strength Index.