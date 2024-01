Merck Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Merck als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Merck-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,39, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,32, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor in der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, basierend auf der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Merck hat die Diskussionsintensität in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Merck insgesamt als "Neutral"-Wert zu betrachten.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin. Mit einem Wert von 20,9 liegt das KGV von Merck unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Abstand beträgt aktuell 79 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 99. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger kann die Aktienkurse beeinflussen. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare und Befunde zu Merck auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Merck in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen führte zu neun konkret berechneten Signalen (9 "Gut", 0 "Schlecht"), was auf der Ebene der Handelssignale zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Merck hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.