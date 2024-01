Merck Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI für die Merck &-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 24, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, wobei das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Merck &-Aktie gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Merck & wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Merck & von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Merck & bei 2,84 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion als vergleichsweise neutrales Investment im Bereich "Arzneimittel".