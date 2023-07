Merck Aktie: Kursziel von 209,10 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie des deutschen Pharmakonzerns Merck konnte in den letzten fünf Handelstagen keine positive Entwicklung vorweisen. Gestern verlor die Aktie am Finanzmarkt 0,71% an Wert und summiert sich damit auf einen Verlust von 1,45%. Die Marktstimmung ist dementsprechend pessimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die aktuelle Kursentwicklung unangemessen sei. Das mittelfristige Kursziel von Merck wird bei durchschnittlich 209,10 EUR gesehen – ein Potenzial für Investoren von +42,73%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bewerten sieben Analysten die Merck-Aktie als starken Kauf und dreizehn weitere als “Kauf”. Drei Experten setzen das Rating auf “halten”. Der Anteil der optimistischen Stimmen liegt dabei...