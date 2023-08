Merck: Aktie mit Kurspotenzial von +23,05% - Zielkurs 200,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Am gestrigen Handelstag hat die Merck-Aktie an Wert verloren und schloss bei einem Minus von -1,03%. Betrachtet man jedoch den Zeitraum der letzten fünf Handelstage, zeigt sich ein positives Bild mit einer Gesamtperformance von +2,03%, was auf eine optimistische Marktlage hindeutet.

Die Analysten sind ebenfalls positiv gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel für die Merck-Aktie bei 200.94 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +23,05%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des bereits erfolgten Anstiegs der Aktie.

Von insgesamt 25 bewertenden Analysten empfehlen sieben einen Kauf der Aktien. Weitere 14 stuften die Aktien als “Kauf” ein und drei Experten halten die Positionierung neutral (“halten”). Lediglich ein Experte rät zum Verkauf der Anteile.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...