Merck: Aktie mit Kurspotenzial von +20,47% auf mittelfristige Sicht

Am 11.09.2023 verzeichnete die Aktie von Merck an der Börse einen Anstieg um +0,27%. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie jedoch um -2,77%, was den Markt eher pessimistisch stimmt.

Trotzdem sind sich Bankanalysten einig: Die Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel bei 198,90 EUR und bietet damit aktuell Investoren ein Potenzial von +20,47%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 7 Analysten die Merck-Aktie als starken Kauf und weitere 14 betrachten sie optimistisch als Kauf. Drei Experten raten dazu, die Position zu halten und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08. Somit zeigen insgesamt +84% der Analysten eine positive Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der...