Merck Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Merck & wurde sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 0,82 Punkten, was bedeutet, dass die Merck &-Aktie als überverkauft gilt und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 25,5, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Merck & beträgt 2,84 Prozent, was 0,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Merck &-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Der Abweichung von +6,01 Prozent entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +9,91 Prozent eine positive Bewertung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Merck &-Aktie ist positiv, mit 12 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch die kurzfristigen Studien der vergangenen Monate stufen die Aktie als "Gut" ein. Das Kursziel der Analysten liegt bei 121,69 USD, was eine potenzielle Performance von 6,03 Prozent darstellt, und führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt erhält die Merck &-Aktie somit gute Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Dividendenpolitik, die technische Analyse und die Analysteneinschätzungen.