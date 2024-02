Merck Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die Dividendenrendite der Merck-Aktie beträgt derzeit 1,41 Prozent, was 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Schlecht". Dabei wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Merck-Aktie einen Wert von 154,56 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 153,4 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD200 weist eine Distanz von -0,75 Prozent auf, während der GD50 einen Abstand von +4,82 Prozent hat. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Merck bei 20,9 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 115 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Merck überwiegend positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün, ohne negative Diskussionen. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält die Merck-Aktie auf der Grundlage der Dividendenrendite, technischen und fundamentalen Analysen sowie dem Anleger-Sentiment eine durchwachsene Bewertung.