Merck Aktie: Keine Angst!

In den letzten vier Wochen wurde bei Merck & eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Sentiment und Buzz. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Merck & zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Arzneimittel" von 104. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Analysten bewerten die Merck &-Aktie aktuell überwiegend positiv mit 12 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 121,69 USD aus dem letzten Monat, hat das Wertpapier ein geringes Aufwärtspotential von 0,03 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die Dividendenrendite von Merck & beträgt 2,66 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent liegt. Somit erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.