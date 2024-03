Merck Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Aktienkurs von Merck & hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,87 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie der Gesundheitspflege-Branche. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,29 Prozent aufweist, liegt Merck & mit 15,58 Prozent deutlich darüber.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +11,44 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,08 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergab 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale, wodurch eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Merck & ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 34,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.