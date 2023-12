Merck Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die Dividendenrendite der Aktie von Merck liegt derzeit bei 1,41 %, was 1,95 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Arzneimittelunternehmen bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividendenrendite und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in diesem Bereich. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu sonst, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Merck-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Beim Relative Strength Index (RSI) hat die Merck-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 80, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,31, was weder eine Über- noch eine Unterkauftheit anzeigt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Merck.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,16 Prozent erzielt hat, was 5,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Unternehmen im Gesundheitspflegesektor liegt. Im Bereich Arzneimittel liegt die Rendite von Merck sogar 12,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.