Merck Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Merck hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,97 Prozent erzielt, was 11,99 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,98 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,73 Prozent, wobei Merck aktuell um 13,24 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20,9 Euro für jeden Euro Gewinn von Merck zahlt. Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche Wert in der Branche "Arzneimittel" bei 132. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Merck liegt aktuell bei 31,67 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,95, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Merck-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 154,33 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 157,8 EUR (+2,25 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 148,83 EUR, wobei der letzte Schlusskurs über diesem Wert lag und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Merck-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine "Gut"-Bewertung.