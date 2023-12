Merck Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Pharmakonzern Merck & erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit 12 positiven, 2 neutralen und keiner negativen Meinung. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da 1 Analyst sie positiv bewertete und keiner negativ. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,62 Prozent hin, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Der Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Merck & in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Merck &-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet auf eine neutrale Einstufung hin.

Fundamental betrachtet hat Merck & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16, während vergleichbare Unternehmen in der Arzneimittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 104 haben. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.