Merck Aktie: Jetzt aber!

Merck & erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen, die sich aus 12 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist demnach als "Gut" einzustufen. In den vergangenen Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Merck & festgestellt, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Merck &-Aktie zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft einzustufen ist. Die RSI-Bewertung ergibt daher insgesamt ein "Gut"-Rating für Merck &.

Des Weiteren beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Merck & aktuell 16,56 und liegt damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie als unterbewertet einzustufen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Merck & in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhalten hat, was das Wertpapier insgesamt als "Gut" einstuft. Analysten sehen jedoch ein Abwärtspotenzial von -3,73 Prozent, basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose. Daher wird eine neutrale Empfehlung für Merck & ausgesprochen.