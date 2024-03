Merck Aktie: Immer langsam!

Die Dividendenrendite von Merck & beträgt 2,66 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Meinung zur Merck & Aktie. In den letzten 12 Monaten gab es 9 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 124 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -2,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat die Merck & Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +26,65 Prozent erzielt, während der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -2,99 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem positiven Rating für Merck & in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität über Merck & ist erhöht, was auf ein starkes Interesse an der Aktie hindeutet. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in diesem Punkt führt. Daher wird das Sentiment und Buzz für Merck & als "Schlecht" eingestuft.