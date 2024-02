Merck Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Merck & deutlich zum Positiven verändert. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Diskussionen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen gezeigt haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammengefasst erhält Merck & für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 16,56 und liegt damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104 für die Arzneimittelbranche. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche konnte Merck & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,27 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,78 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,05 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Merck & um 15,04 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Merck & war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an sechs Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem negative Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.