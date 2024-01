Merck Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Merck & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,27 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +9,38 Prozent im Branchenvergleich bedeutet im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um 0,89 Prozent gestiegen sind. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,23 Prozent im letzten Jahr, und Merck & lag 5,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Merck & neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Merck &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,79, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet, sowie ein Wert für den RSI25 von 18,44, der eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Laut den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Merck &. Es liegen 12 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Merck &. Das Kursziel der Analysten für Merck & liegt im Durchschnitt bei 121,69 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 2,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "Neutral". Die Analystenuntersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Merck & beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,66 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.