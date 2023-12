Merck Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Merck diskutiert und dabei überwiegend positive Meinungen geäußert. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über Merck gesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also eher eine negative Stimmung herrscht.

Die Dividendenrendite von Merck liegt derzeit bei 1,41 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 % für Arzneimittelunternehmen liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Merck zeigt einen Wert von 20,9, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,92 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine gute Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse der Merck-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung, wodurch auch hier eine schlechte Bewertung erfolgt.

Insgesamt ergibt sich also aus der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung, während die Dividendenrendite und die technische Analyse zu einer schlechten Einschätzung führen. Lediglich der Relative Strength-Index zeigt eine positive Gesamteinschätzung.