Merck Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Aktien von Merck & zeigt, dass der aktuelle Kurs von 104,36 USD 3,57 Prozent unter dem GD200 (108,22 USD) liegt. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 103,07 USD, was einem Abstand von +1,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Merck & als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Merck & eine Rendite von 2,84 Prozent auf, die nur leicht unter dem Branchenmittelwert von 2,99 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Merck & im letzten Jahr eine Rendite von -2,04 Prozent erzielt, was 61,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund der Unterperformance.

Die Analysten haben die Aktie von Merck & in den letzten zwölf Monaten mit 12 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 122,64 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 17,52 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten wird die Aktie von Merck & insgesamt als "Gut" eingestuft.