Merck Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmung auf dem Aktienmarkt kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Merck & auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Merck & aufgegriffen. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Sechs konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, wovon 6 als "Gut" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Merck & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel eine Dividendenrendite von 2,66 % aus, was 0,15 Prozentpunkte mehr ist als der übliche Durchschnitt von 2,51 %. Aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Neutral" vorgenommen.

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt untersucht, um zu bestimmen, ob sich die Aktie gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 110,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 123,5 USD liegt, was einer Abweichung von +11,66 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Merck & eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt beträgt dieser aktuell 122,11 USD, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+1,14 Prozent) führt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Merck & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Arzneimittel"-Branche hat Merck & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +23,82 Prozent erzielt, während der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -0,71 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.