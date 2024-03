Merck Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die technische Analyse zeigt, dass die Merck derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 154,29 EUR, während der Aktienkurs bei 158,1 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,47 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 149,14 EUR, was einer Abweichung von +6,01 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Merck. Die statistischen Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 auf, was im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Merck liegt derzeit bei 1,41 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.