Merck Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Dividendenrendite von Merck liegt derzeit bei 1,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,68 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Merck eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Merck weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Merck-Aktie eine Rendite von -21,97 Prozent erzielt, was 11,99 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite sogar 13,24 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.