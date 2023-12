Ganz schlecht Meta!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die technische Analyse von Pathward-Aktien zeigt, dass der Wertpapierkurs sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs von 52,69 USD deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt von 47,28 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +11,44 Prozent. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 48,12 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +9,5 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Pathward eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Pathward liegt bei 9,84 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 29,47 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Gut". Dies deutet darauf hin, dass die Dynamik des Aktienkurses positiv ist.

In Bezug auf Dividenden weist Pathward im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 0,42 % auf, was 5354,1 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Pathward-Aktien war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positiver Diskussionen standen mehr negative gegenüber, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Pathward-Aktien.

