Merck Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Merck & beträgt das aktuelle KGV 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 135 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Merck & damit Stand heute unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Merck &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 111,14 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 123,85 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +11,44 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachten, so liegt dieser bei 123,75 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+0,08 Prozent). Hier ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Merck & bei 17,87 Prozent, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Merck & mit 15,58 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Merck &-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Merck & ein "Schlecht"-Wert.