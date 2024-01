Merck Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten Wochen konnte bei Merck & eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Auffälligkeit führt. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was auf eine höhere Aufmerksamkeit hindeutet. Insgesamt wird diese Stufe daher mit "Gut" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Merck & beträgt 2,66 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,98 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Merck &-Aktie wird von Analysten aktuell positiv bewertet, mit 12 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 2,75 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Merck & eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Merck &-Aktie zeigt einen Wert von 7, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Merck & daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.