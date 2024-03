Merck Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird. Für Merck & wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 84,82 Punkten, was darauf hinweist, dass die Merck &-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Merck & beträgt 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 12 haben. Daher ist Merck & aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Merck & in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Darüber hinaus haben die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 4 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale ergeben. Dies führt zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe und insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Wer derzeit in die Aktie von Merck & investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 2,66 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 0,15 Prozentpunkten erzielen. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.