Merck Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die Merck-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 154,64 EUR, während der aktuelle Kurs bei 155,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,69 Prozent entspricht. Hingegen erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Wert von 145,88 EUR über dem letzten Schlusskurs liegt.

In puncto fundamentaler Analyse weist das KGV der Merck-Aktie einen Wert von 20,9 auf, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmung auf den sozialen Medien wird als neutral bewertet, während die Aufmerksamkeit für das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Merck-Aktie eine überwiegend positive Einschätzung aus verschiedenen Analyseprinzipien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.