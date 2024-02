Merck Aktie: Alles andere als uninteressant …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Merck & ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Merck &-Aktie liegt bei 8,64, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert beträgt 22,93, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Mit einer Dividendenrendite von 2,66 Prozent liegt die Merck &-Aktie nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent in der Branche "Arzneimittel". Daher wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse ist die Merck &-Aktie mit einem Kurs von 129,45 USD derzeit um +9,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,55 Prozent, was auch zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Merck & ist jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Daher wird der Aktie von Merck & insgesamt die Note "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes vergeben.