Mercia Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mercia Asset Management liegt derzeit bei 33,97, was 69 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 20 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In den letzten 12 Monaten hat Mercia Asset Management eine Performance von -4,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,43 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +0,47 Prozent für Mercia Asset Management entspricht. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -2,76 Prozent, und Mercia Asset Management lag um 2,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Mercia Asset Management in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält sie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Mercia Asset Management somit als "Neutral"-Wert bewertet.

In den letzten zwölf Monaten hat Mercia Asset Management insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 61 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 96,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Mercia Asset Management somit eine "Gut"-Bewertung.