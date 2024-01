Mercia Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Mercia Asset Management hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,31 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Mercia Asset Management eine Outperformance von +0,35 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,69 Prozent, wobei Mercia Asset Management 2,27 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Mercia Asset Management in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugeschrieben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mercia Asset Management aktuell bei 26,16 GBP, was die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 31 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +18,5 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 26,72 GBP angenommen, was für die Mercia Asset Management-Aktie einer aktuellen Differenz von +16,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Mercia Asset Management-RSI beträgt die Ausprägung 25, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,74, was wiederum für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Mercia Asset Management eine Dividendenrendite von 3,91 Prozent auf, was 2,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.