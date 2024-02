Mercia Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Derzeit wird die Mercia Asset Management-Aktie als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33, was bedeutet, dass die Börse 33,97 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 64 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 20. Aufgrund des hohen KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 61 GBP, was einem möglichen Anstieg um 108,19 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Einschätzungen erhält die Mercia Asset Management-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen weniger aus als der Branchendurchschnitt (2,98 % gegenüber 5,46 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie eine positive Bewertung erhält, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt bei 26,78 GBP, während der aktuelle Kurs bei 29,3 GBP liegt, was einer Abweichung von +9,41 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -3,62 Prozent.

Insgesamt erhält die Mercia Asset Management-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating, während das KGV und die Dividendenpolitik zu einer "Schlecht"-Einstufung führen.