Mercia Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Mercia Asset Management wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 33,97, was einem Abstand von 69 Prozent zum Branchen-KGV von 20,14 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Mercia Asset Management aktuell bei 3,91 %, was einen geringeren Ertrag von 2,12 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dadurch werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Langfristig betrachtet wird die Aktie von Mercia Asset Management von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen im letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 61 GBP, was einer potenziellen Performance von 105,39 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mercia Asset Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,03 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 29,7 GBP lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs von 29,7 GBP über dem gleitenden Durchschnitt von 25,57 GBP liegt. Insgesamt erhält die Mercia Asset Management-Aktie daher eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.