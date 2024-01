Merchants'ational Properties Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) der Merchants' National Properties-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 0, während der RSI auf 25-Tage-Basis ebenfalls bei 0 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1386,04 USD lag, was einer Abweichung von +6,78 Prozent zum aktuellen Kurs von 1480 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1364,4 USD um +8,47 Prozent über dem aktuellen Kurs. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Die Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger und der geringeren Diskussionsfrequenz.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Merchants' National Properties-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.