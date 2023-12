Merchants'ational Properties Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse. Er bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Merchants' National Properties liegt bei 0, was als „Gut“ eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 0 auf eine „Gut“-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung auf „Gut“ festgelegt.

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Merchants' National Properties eingestellt waren. Von insgesamt zehn Tagen waren acht positiv, zwei negativ und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Merchants' National Properties daher eine „Gut“-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den vergangenen vier Wochen konnten jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Merchants' National Properties ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auf dieser Basis mit einem „Neutral“ bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Merchants' National Properties daher auf dieser Stufe ein „Neutral“-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Merchants' National Properties-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1388,08 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1390 USD nahe diesem Niveau (Unterschied +0,14 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als „Neutral“ bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1357,1 USD) zeigt einen ähnlichen Trend, sodass auch hier ein „Neutral“-Rating für die Merchants' National Properties-Aktie vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem „Neutral“-Rating versehen.

