Merchants Bancorp PR löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Merchants wurde der 7-Tage-RSI auf 7,22 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Auf Basis des 25-Tage-RSI von 15,51 Punkten erhält die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating, da sie auch hier als überverkauft eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich Merchants über einen längeren Zeitraum mit durchschnittlicher Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Merchants liegt bei 1,18 Prozent, was 4,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent für die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der Merchants-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 28,03 USD verglichen. Der letzte Schlusskurs lag bei 39,99 USD, was einem Unterschied von +42,67 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was auch hier zu einer "Gut"-Bewertung für die Merchants-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.