Merchants Bancorp PR Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Merchants von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) ist Merchants aus fundamentalen Gesichtspunkten unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,55, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,06 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhalten wir eine "Gut"-Empfehlung.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt die Rendite der Merchants-Aktie mit 41,42 Prozent mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,27 Prozent in den letzten 12 Monaten. Hierbei liegt Merchants mit 34,15 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Merchants-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 32,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 44,31 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +36,38 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 41,83 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,93 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.