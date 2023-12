Merchants Bancorp PR Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Aktuell beträgt das KGV von Merchants 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" mit einem Durchschnitt von 52 zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Merchants eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent auf, was 4,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche weniger rentabel, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Merchants-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 28,03 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 39,99 USD, was einem Unterschied von +42,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, weshalb Merchants auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Merchants zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 7,22 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 15,51, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält Merchants auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Merchants in verschiedenen Kategorien gute Bewertungen, was auf eine positive Entwicklung der Aktie hinweist.