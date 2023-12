Merchants Bancorp PR Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Merchants-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 28,19 USD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 41,71 USD, was einer Differenz von +47,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 32,2 USD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Differenz von +29,53 Prozent entspricht. Daher wird die Merchants-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Merchants-Aktie liegt bei 0,63, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 12 eine überverkaufte Situation an und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Merchants aktuell mit 1,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,78 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -4,6 Prozent zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich eine starke Entwicklung der Merchants-Aktie. Mit einer Rendite von 50,2 Prozent liegt sie deutlich über dem Branchendurchschnitt von 11,99 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.