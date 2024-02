Merchants Bancorp PR Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Dividendenrendite für Merchants - beträgt 0,9 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt (1,22) für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Merchants - als unterbewertet, da das KGV mit 7,08 insgesamt 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sowohl der 7-Tage-RSI (44,47 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,76 Punkte) darauf hinweisen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Merchants - eine Performance von 31,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche eine Outperformance von +26,16 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Merchants - mit 28,79 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

