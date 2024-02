Merchants Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Dividendenrendite für Merchants beträgt derzeit 0,9 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,22 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten konnte Merchants eine beachtliche Performance von 31,75 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um 5,59 Prozent, was einer Outperformance von +26,16 Prozent für Merchants entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,96 Prozent, wobei Merchants um 28,79 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Merchants als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 7,08 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 62,01. Somit wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der aktuelle Kurs von 41,4 USD nur um +0,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch den Zeitraum der vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +31,26 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.