Merchants Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Merchants hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,75 Prozent erzielt, was 28,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 5,85 Prozent, und Merchants liegt aktuell 25,9 Prozent über diesem Wert. Basierend auf dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Merchants von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs ein "Gut" ist, da der Kurs der Aktie um +34,15 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt jedoch eine Abweichung von +2,46 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Merchants aufgrund seiner Leistung in verschiedenen Kriterien insgesamt eine Bewertung von "Neutral".