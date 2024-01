Merchant House International Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Merchant House wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Einstufung erzeugt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Merchant House derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 0,05 AUD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,045 AUD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,05 AUD führt zu einer Abweichung von -10 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Auch in Bezug auf Sentiment und Buzz wird Merchant House eine "Neutral"-Einstufung zugeschrieben. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Merchant House führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Merchant House.