Mercer Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Mercer verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,75 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -6,63 Prozent, was darauf hindeutet, dass Mercer in dieser Branche um -11,12 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -6,63 Prozent, und Mercer lag 11,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Mercer in den sozialen Medien veröffentlicht. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Mercer deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht als gewöhnlich, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten aus Research-Abteilungen haben Mercer in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im zurückliegenden Monat wurden 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Empfehlungen abgegeben, was kurzfristig ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Mercer-Aktie liegt bei 8,75 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 9,93 USD eine erwartete Kursentwicklung von -11,88 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mercer-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 14 auf, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (36,35) eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Mercer.